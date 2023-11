Sol Lorenteggio. Fare cultura fuori dalle mappe

Oliva

Fare cultura "fuori dalle mappe": questa è la sfida di un collettivo composto da quattro agenzie (Jungle, Cookies, Babooth e OFF Media) che hanno deciso di unirsi per ottimizzare i costi e moltiplicare la resa, prendendo una sede multifunzionale e accogliente lontano dal centro città e dalle rotte della movida. Così nasce SOL - Side of Lorenteggio -, un luogo aperto, dove far circolare energie e germogliare nuove idee: lo spazio si propone come un centro di attivazione culturale del quartiere, e mira a definirne una nuova identità, giovane, vivace e sperimentatrice. Le agenzie che animano questo format innovativo sono in grado di sviluppare progetti complessi pensati per generare valore: dalla strategia alla pianificazione media, dalle campagne ATL agli eventi, dalla produzione video alle attivazioni urbane. "Crediamo che la creazione dell’Abundance sia un percorso collettivo – dichiarano i fondatori - che si moltiplica attraverso la condivisione degli spazi, delle idee, della cultura, delle skill. Per questo abbiamo dato vita a un collettivo di comunicazione indipendente e integrato". Jungle è un’agenzia di unconventional marketing specializzata nell’organizzazione e produzione di eventi, attivazioni urbane creative e iniziative di guerrilla marketing. Babooth è un’agenzia internazionale nata a Buenos Aires specializzata nella creazione di innovative brand experiences e produzioni video. OFF Media è un centro media indipendente specializzato nella progettazione e pianificazione di campagne pubblicitarie sviluppate su canali digitali e mezzi offline. Cookies è un’agenzia di comunicazione integrata che esiste per creare comunicazione di impatto e positiva, con l’obiettivo di sfidare lo status quo una campagna alla volta. Tutte insieme danno vita a uno spazio polifunzionale, il progetto è stato lanciato in occasione della Design Week 2023 e ha già preso parte a diverse manifestazioni e settimane tematiche, come il festival teatrale Fringe Mi di cui è stato una location per spettacoli dal vivo.

Side of Lorenteggio

Via Tagiura, 17