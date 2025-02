Sogno di una giovane imprenditrice: "Da 5 anni ho la mia panetteria"

"A chi dice che impastare è un lavoro da uomini, rispondo mostrando le mie pizze e le focacce oltre il vetro del bancone. Arrivo nel laboratorio tutte le mattine alle 6.20 e mi metto all’opera. Non è fondamentale avere forza fisica, visto che a compensarla ci sono i macchinari. L’importante è avere volontà e fantasia". Ilaria Dibenedetto ha 33 anni e tra pochi giorni festeggerà il suo quinto anno di attività: "Era il 17 febbraio del 2020 – racconta – quando ho rilevato questa postazione di panetteria" che ha chiamato "Da Lalla - Pane, pizze, dolci e fantasia" all’interno del mercato comunale coperto di piazza Wagner, inaugurato nel 1929: il più antico della città. Un mercato che è la sua seconda casa fin da quando era una ragazzina: "Al pomeriggio, dopo la scuola (ho studiato all’istituto tecnico per il turismo) venivo ad aiutare i miei genitori, che qui gestiscono la salumeria macelleria Meri", acronimo con le iniziali di tutti i componenti della famiglia: Maria ed Emanuele, i genitori, Roberto e Ilaria, i figli. "Io sognavo di avere un’attività tutta mia e, quando si è presentata l’occasione di rilevare questo angolo panetteria, nel momento in cui i precedenti gestori sono andati in pensione, ho colto la palla al balzo".

Complicazione: lo scoppio della pandemia a pochi giorni dall’inaugurazione. Però Ilaria Dibenedetto si è rimboccata le maniche, in tutti i sensi. "Il mercato è rimasto sempre aperto, anche durante i lockdown". Al suo fianco c’è la collaboratrice Pina Grillo, che aveva già lavorato con i precedenti titolari: "Frequento questo posto, in veste di cliente o di commessa, da quasi 40 anni", rivela la donna. Un aiuto prezioso per la trentatreenne imprenditrice.

I prodotti di punta? "Molto gradita la focaccia genovese e la pizza rossa, con sopra la salsa di pomodoro, e in generale le pizze e le focacce che preparo". Il pane arriva da fornitori locali, "per esempio il pane di Laterza direttamente dalla Puglia". E poi "apprezzatissima è la pasta fresca, come quella con ripieno di borragine di Sori, una pianta spontanea, dalla Liguria. Poi gli agnoli mantovani e molto altro". Nel reparto dolci è già arrivato Carnevale, "c’è l’imbarazzo della scelta tra chiacchiere e tortelli. Tra le bugie, anche quelle ripiene di nocciola". Prima delle 11, i clienti “storici“ hanno già comprato pane e focaccia da portare in tavola. "In cinque anni, ne ho conquistati anche di nuovi. Una soddisfazione sentirli dire che amano le mie focacce".