"Social media: impatto a Milano su bambini e adolescenti"

Luca Braghieri, 32 anni, è originario di Piacenza, ma ha studiato e fatto ricerca per anni negli Stati Uniti, prima di tornare a Milano, in Bocconi, in qualità di assistant professor. E in 12 mesi di lavoro ha già conquistato un consistente “starting grant“ dall’Europa. Il suo progetto si chiama “Some“, che sta per “Social Media: Measuring Effects and Mitigating Downsides“.

Qual è lo scopo?

"Cercherò di analizzare come i social influenzano gli individui e la società, per poi valutare l’efficacia di politiche di intervento e soluzioni pratiche che contrastino gli aspetti negativi".

Cosa sappiamo già e quali sono le prospettive?

"Ci sono studi sull’impatto di social media sulla salute mentale, ma si concentrano soprattutto nella fascia d’età dai 18 anni in su. Il primo mio obiettivo è capire gli effetti su bambini e adolescenti: sappiamo ancora poco. L’altro filone di ricerca riguarderà le influenze sulla partecipazione politica: se aumenta o diminuisce e se cambia il modo in cui la gente vota".

Lei è tornato in Italia per fare ricerca. Si può fare, quindi?

"Ho studiato negli Stati Uniti, mi ero trasferito a 18 anni. Prima ad Harvard, poi a Stanford, sempre economia. Ho lavorato per due anni a Monaco, e sono in Bocconi da un anno. Non conosco molto il contesto italiano, ma qui ho avuto modo di constatare che si fa ottima ricerca e gli Erc grant ne sono la prova. Milano poi è una città vivace, sono molto contento della mia nuova vita. Si può fare, sì".

Qual è il prossimo obiettivo? Le piacerebbe la carriera accademica o guarda altrove?

"Mi piacerebbe lavorare nella ricerca e in università: è la mia strada".

Si.Ba.