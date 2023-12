Social media e segreteria

Social media per il self marketing e addetto alla segreteria: sono i due corsi in partenza a metà gennaio tra quelli che Afol Metropolitana propone periodicamente a chi cerca occupazione e ha bisogno di aggiornare le proprie competenze. Tutti gratuiti, perché a finanziarli è il programma Gol (Garanzia occupabilità lavoratori). Il primo corso di 40 ore, che si svolgerà al centro di formazione professionale Vigorelli in via Soderini 24 a Milano, è dedicato all’uso dei social media come strumento di self marketing. Le lezioni spazieranno dalle tecniche di reputazione aziendale alla costruzione del proprio progetto digitale, con la scelta del canale più adatto e la relativa strategia, con focus su Linkedin e curriculum digitale, Canva e progettazione grafica, Instagram, You Tube, Twitch, Telegram, Tik Tok e Google My Business. Al termine del corso le persone sapranno costruire profili social professionali e promuovere la propria immagine attraverso strumenti digitali con piani editoriali e promozionali.

Il secondo corso è per addetto alla segreteria, ha una durata di 60 ore e si svolge al nelle sede di Afol Metropolitana in viale Italia 548 a Sesto San Giovanni. Le lezioni affrontano i vari aspetti della comunicazione col cliente, dalla gestione del centralino al customer care; l’approfondimento tecnico sull’uso di strumenti come posta elettronica, stampanti professionali, programmi di scrittura e calcolo; il trattamento di documenti amministrativo-contabili, con le lezioni di contabilità, amministrazione aziendale e corretta gestione documentale. Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore e superato la prova finale sarà rilasciato l’attestato di competenza.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi ai centri per l’impiego di competenza su afolmet.it.