Soccorsa a Milano: donna di 194 chili ha bisogno di cure dai VVF

Una donna di 194 chili ieri è stata soccorsa dai vigili del fuoco: aveva bisogno di assistenza medica, ma per riuscire a uscire di casa si è stato necessario l’intervento degli operatori del nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale), allertati dal personale del 118 intervenuto sul posto in via De Pretis, in zona Barona. La paziente è stata caricata su una speciale barella.

Attraverso una tecnica particolare e con l’utilizzo di una speciale toboga, i vigili del fuoco sono riusciti a calarla al piano terra del condominio, dove i medici del 118 hanno potuto visitarla prima del trasporto in ospedale.