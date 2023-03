Sniffa cocaina in metropolitana a Milano come se niente fosse: il video choc

Non è la prima volta che qualcuno viene ripreso ad assumere droga in metropolitana. Le immagini sembrano tratte da una telecamera di videosorveglianza che punta sulla banchina di una stazione della metropolitana rossa di Milano, almeno a giudicare dall'angolazione dell'inquadratura. Il filmato di una trentina di secondi, che immortala un episodio andato in scena probabilmente nei giorni scorsi (non è indicata la data esatta) e che da giovedì ha iniziato a circolare su diverse chat, mostra un uomo che pare assumere una dose di cocaina dopo averla posizionata sulla parte superiore di un cestino dei rifiuti. Dai fotogrammi si vede un treno della M1 che arriva in stazione: l'uomo, che si trova nella parte finale della banchina, attende che il convoglio riparta, poi si china e aspira col naso la “striscia” di stupefacente, compiendo lo stesso gesto a più riprese. Non è la prima volta che tossicodipendenti vengono ripresi a consumare droga all'interno della rete sotterranea del trasporto pubblico. In più occasioni, gli utenti della linea gialla hanno fotografato ragazzi che stavano fumando eroina appena acquistata a Rogoredo o a San Donato. Nel giugno 2022, due giovanissimi sono stati filmati mentre sniffavano strisce di cocaina su un treno della M1,...