Slot machine, scattano i divieti: "Lontano dai luoghi sensibili"

Stretta del Comune sulle slot machine, divieto di installarle a 500 metri da scuole, centro anziani, oratori e, se considerato a rischio, anche oltre: a Cernusco nasce il vincolo di valutazione su ogni singola richiesta "perché la mappa dei punti delicati può cambiare". È uno dei pochi documenti in Italia a recepire il concetto e ad applicarlo. In questo campo c’è anche una delicata partita di lotta alla criminalità organizzata che allunga le mani su un mercato fiorente.

Le nuove linee guida sono contenute in una delibera approvata dalla Giunta di centrosinistra, obiettivo: "prevenire il gioco d’azzardo". Il nuovo corso porterà "più garanzie sulla collocazione delle macchinette".

"Con questo atto - spiega la vicesindaca Paola Colombo – rinnoviamo la volontà di contrastare la ludopatia con tutti i mezzi che l’Amministrazione può mettere in campo.

Un’azione che rientra in un più ampio impegno per la tutela delle fasce più fragili e vulnerabili della popolazione, che da sempre ci vede in prima linea, grazie alla collaborazione di tutta la macchina comunale con interventi concreti e progetti di sensibilizzazione". "Contrastiamo in modo più incisivo un fenomeno pericoloso per la salute e non solo, andando ad applicare tutti gli strumenti che le norme ci permettono - aggiunge Alessandro Galbiati, assessore all’Urbanistica -. Ringrazio chi ha partecipato alla stesura del testo, tra i primi nel Paese, a puntare sulla tutela dell’interesse pubblico nell’opposizione a quelle realtà, purtroppo, esposte al rischio mafia".

"Non solo il gioco d’azzardo genera dipendenza in molte fasce di età, dai più giovani agli anziani, ma è diventato anche un affare particolarmente appetibile per i boss perché offre la possibilità di riciclare denaro sporco - sottolinea Debora Comito, assessore alla Legalità -.

È importante mostrare attenzione a un’attività in espansione. In questo percorso è stato prezioso il supporto di Avviso Pubblico, di cui siamo soci, e che da sempre monitora il settore del gioco d’azzardo affiancando Comuni e Regioni nelle loro iniziative di prevenzione e lotta ai disturbi della ludopatia".

In trappola, ragazzi, ma anche adulti che si illudono di vincere.

E Cernusco accende un faro su una malattia che ha anche un forte impatto familiare e sociale.