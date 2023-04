Slogan a effetto per cittadini più virtuosi

Promuovere comportamenti virtuosi tra i cittadini con slogan chiari ed efficaci tipo "Stai al tuo posto" per ricordare di parcheggiare bene secondo le regole e non occupare mai i posti riservati alle persone con disabilità. O ancora "Non rompere" per invitare i rhodensi a prendersi cura della città rispettando i beni comuni, evitando di maltrattarli o danneggiarli. Al via la seconda fase della campagna di educazione civica promossa dal Comune di Rho, anche questa volta su temi su cui focalizzarsi comportamenti non corretti, ma purtroppo diffusi, come l’uso del cellulare durante la guida; monopattini e biciclette che transitano sul marciapiede e l’abbandono di vetri rotti. "C’è purtroppo un gran bisogno di promuovere l’educazione civica tra i cittadini, come è emerso durante il lancio della prima fase della campagna avviato a ottobre 2022. In molti si sono congratulati e hanno chiesto di continuare - dice Maria Rita Vergani, vicesindaco con deleghe a Partecipazione e cittadinanza attiva, piccole cose -. Sono numerosi, purtroppo, i gesti e le azioni irrispettosi nei confronti dei beni comuni e della nostra comunità, in alcuni casi si compiono vere e proprie azioni di vandalismo, denunciate dagli stessi cittadini tramite i canali social e con il portale Comuni. L’obiettivo è sostenere e favorire i comportamenti virtuosi in particolare su alcuni temi individuati come prioritari tra quelli rilevati". La campagna, realizzata dall’Ufficio comunicazione del Comune, si articola in questa fase su tre temi, rilanciati ogni settimana con manifesti affissi su strada e nelle scuole, post sui social e sito del Comune: a caratterizzarli uno sfondo bianco con disegni stilizzati e un messaggio chiaro e diretto. In questa nuova fase la campagna si focalizza sullo scorretto utilizzo del cellulare durante la guida (con lo slogan "Non guidare se stai telefonando"), sull’abbandono del vetro in giro e sul fatto che i marciapiedi sono riservati ai pedoni e che monopattini e biciclette non devono transitare. Anche in questo caso i manifesti sono riconoscibili dal logo "Rho Si Cura. Rispettare, proteggere e amare".

Roberta Rampini