Skatepark vandalizzato: "Occasione educativa"

Skatepark vandalizzato, "Proviamo a guardare a questo episodio come a un’opportunità educativa. La risposta al disagio e la riflessione sono una sfida che riguarda tutte e tutti". A pochi giorni dal ‘doppio raid’ vandalico alla struttura di via Degli Abeti sta suscitanto dibattto il post del vicesindaco e assessore alle politiche sociali Nicola Basile. "È fondamentale, davanti a fatti come questo, mantenere un equilibrio nelle nostre reazioni. Non è costruttivo per nessuno ascoltare discorsi incentrati solo sulla punizione, sul fallimento genitoriale o sulla repressione. Crediamo fermamente nella necessità di un percorso di riflessione e condivisione. È essenziale cercare insieme soluzioni che non solo affrontino il problema, ma che possano anche trasformarsi in opportunità educative, contribuendo a migliorare la nostra comunità. Il pedagogista Paulo Freire scriveva: ‘Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo, gli uomini si educano insieme, con la mediazione del mondo’. Forse questa è un’occasione". C’è chi plaude: "Bravo assessore – così un cittadino –: astenersi da un atteggiamento punitivo non significa abdicare al ruolo educativo che gli adulti e le istituzioni devono avere, ma cercare di comprendere (comprendere, non giustificare) fenomeni forse più complessi di quanto appaiano". E chi no: "Un bel discorso se l’avesse fatto il parroco del paese – scrive una cittadina – ma tu sei il vicesindaco, stipendiato per fare gli interessi del paese, non per perdonare. Il parchetto è stato pagato dal Comune con i soldi dei contribuenti. Confido che vengano fatti pagare i danni, se non a loro ai loro genitori: è ora di finirla di essere buoni con tutti". M.A.