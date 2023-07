Skatepark riqualificato dai ragazzi del “Gadda“

Il gruppo ha scelto il nome "Weakers" ossia "coloro che sanno migliorare il luogo in cui vivono". L’entusiasmo dei ragazzi ha coinvolto la comunità e creato un’atmosfera di collaborazione che ha portato all’inaugurazione dello skatepark di via Cuba al Villaggio Ambrosiano. Il progetto, che è stato riconosciuto valido per il riconoscimento di crediti formativi, fa parte di Youth Paderno Dugnano e ha coinvolto gli studenti dell’istituto Gadda, che hanno presentato il nuovo look della struttura riqualificata e dipinta da loro durante un workcamp il mese scorso. L’iniziativa affonda le sue radici negli anni passati. Nasce, infatti, dal filone che era stato tracciato dal progetto "La città dei giovani", un programma che era stato svolto nell’anno 2019 e che aveva visto il recupero di 27 panchine del Parco La Cava. Quest’anno i ragazzi si sono superati e hanno così riqualificato in una sola settimana lo skate park. La.La.