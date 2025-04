Sistema estate. Si aprono le iscrizioni

Il centro estivo comunale al Molino Vecchio, o l’Agricampus alla Pagnana; la proposta “InestArte” promossa da Gente del MaGo e Symphonia alla casa delle arti e della musica; l’Infinity Camp al centro sportivo, per delle settimane a tutto sport; la tradizionale proposta degli oratori, le attività estive del centro musicale Crescendo, e per i più grandi il Summer Gate promosso dal gruppo per le politiche giovanili.

Le iscrizioni sono aperte, si mette in moto il “Sistema estate” proposto dal comune di Gorgonzola. Tante possibili attività e un programma multidisciplinare diffuso sul territorio, “Abbiamo pensato - così l’assessore responsabile Nicola Basile - a una proposta estiva ‘di comunità’; che venga incontro alle esigenze delle famiglie con genitori lavoratori e lavoratrici; ma che dia anche la possibilità alle nuove generazioni di avvicinarsi a temi di attualità, oppure di mettere in campo le loro abilità e capacità". Informazioni sulle attività, sul programma e sui costi di ogni singola proposta sono già disponibili sui siti. E da pochi giorni è dettagliata anche quella comunale.

Il centro estivo per bimbi della scuola dell’infanzia e della primaria si terrà a partire dal 9 giugno e sino al 25 luglio alla scuola del Molino Vecchio, con possibilità di pre e post centro. Le iscrizioni saranno aperte sino a fine maggio, i posti sono 60 per la materna e 60 per la primaria. La graduatoria di accoglimento delle domande terrà conto di requisiti: residenza, situazioni familiari difficili, età degli alunni, Isee. La quota di frequenza andrà dai 48 ai 95 euro settimanali, a seconda dell’età e della fascia Isee. Per le famiglie bisognose di ulteriori coperture durante l’estate la possibilità di un supporto economico. Il comune ha infatti istituito un fondo di 40mila euro a parziale copertura di altre attività estive, sarà ripartito fra nuclei familiari richiedenti di bimbi delle scuole dall’infanzia alle medie.

Ulteriori soggetti del “Sistema Estate” potrebbero aggiungersi. Scade infatti il 24 aprile un bando di possibile assegnazione spazi scolastici a enti del terzo settore, associazioni, organizzazioni di volontariato "che intendano proporre attività di socialità e gioco in modo da implementare l’offerta estiva per le famiglie".

Monica Autunno