Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Sinnner è il primo dei 20mila volontari

Milano, 18 settembre 2024 – La prima Olimpiade di Jannik Sinner sarà quella di Milano-Cortina 2026: il tennista azzurro, che d'altra parte ha un passato da promettente sciatore ed è un appassionato di sport invernali, sarà il primo dei 20mila volontari per l'organizzazione della manifestazione.

Jannik Sinner in una gara da giovane

Il programma dei volontari, da tempo come richiesto dal Cio una delle eredità più importanti dei Giochi, sarà presentato domani ufficialmente dal comitato organizzatore: Sinner sarà anche ambassador, a conferma di quell'attaccamento al movimento dello sport nazionale già manifestato anche da "tifoso” per i suoi compagni di squadra in coppa Davis dopo il trionfo agli Us Open.

Bookmakers

Nella stagione trionfale del doppio Slam Australia-Usa e con la posizione di numero 1 della classifica mondiale saldamente nelle sue mani, Jannik Sinner sente odore di tripletta prestigiosa in vista delle Atp Finals. O, almeno, questo è quanto dicono i bookmakers.

Si prospetta un nuovo duello con Carlos Alcaraz -re di Roland Garros e Wimbledon. Più indietro Novak Djokovic che sconfisse Sinner lo scorso anno in finale, ma non è ancora sicuro di poter difendere il titolo a Torino per colpa del rendimento altalenante in stagione.