Sindrome di Down, la piccola Eleonora e le storie di successo

Buona primavera cara nonna! Ieri è cominciato il mese di marzo, e il 21 sarà un giorno speciale: il primo giorno della bella stagione, la giornata della Poesia, e poi... per chi lo avesse dimenticato, la giornata mondiale delle persone down. Io ho un fratello, nonno come me, che ha una nipotina così: Eleonora. Ma è vero che tra pochi anni queste persone non esisteranno più? Ho letto che nei Paesi Bassi già non ne nascono più. Ed è un grande dolore: Ele è una bimba d’oro, socievole, simpaticissima e molto intelligente.

Caro collega, marzo è un mese speciale anche per noi di”Oancheno“ la trasmissione che ogni domenica alle 10 su Rai 3 (in replica il lunedì notte dopo l’una) racconta di come si possono affrontare difficoltà e festeggiare successi nel mondo della disabilità. Noi (la squadra che ogni settimana “confeziona” il format e che desidero ringraziare moltissimo e tutta-senza di loro,senza la loro passione, pazienza e abnegazione, questo miracolo che dura da cinque anni e mezzo non potrebbe avvenire) crediamo fortemente nel valore della vita e abbiamo spesso parlato in tv di questa vera e propria selezione genetica nei confronti delle persone che nascono con un cromosoma in più, il cromosoma 21. Vi racconteremo storie di vita e di successo di persone che nonostante una indubbia difficoltà “di partenza“ ce l’hanno fatta e ci collegheremo con un deputata regionale spagnola che è nata come Eleonora: si chiama Mar Galceràn. Marzo è davvero un mese bellissimo, vi aspettiamo sabato 22 in seconda serata, intorno alla mezzanotte, sempre su Rai 3. Se per Eleonora seguire la nostra trasmissione a quell’ora è troppo tardi la potrà vedere su Raiplay, come tutte le nostre puntate. La abbraccio.

