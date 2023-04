Silvio Berlusconi, prima notte fuori dalla terapia intensiva. Oggi il bollettino sulla sua salute

Milano, 17 aprile 2023 - È atteso per oggi il bollettino medico sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per curare un'infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica.

L'ex premier da ieri non si trova più nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale, dove è rimasto per 12 giorni, dopo il ricovero dello scorso 5 aprile. Il ricovero del Cavaliere prosegue in un altro reparto. Per lui oggi è il tredicesimo giorno all'ospedale San Raffaele.

Il fratello Paolo

Rassicurazioni, seppur ancora caute, sono arrivate ieri dal fratello Paolo e dal suocero Orazio Fascina che, uscendo dalla struttura, ai giornalisti hanno detto: "Sta bene". Questo è il tredicesimo giorno di permanenza in ospedale per il presidente di FI.

Matteo Salvini

Il primo a rivolgere un messaggio a Berlusconi, dopo il trasferimento dalla terapia intensiva, è stato il leader della Lega Matteo Salvini: "In bocca al lupo Silvio, amico mio!". Tra gli altri messaggi, l’augurio del capo di Noi Moderati Maurizio Lupi: "L’uscita di Silvio Berlusconi dalla terapia intensiva è una bellissima notizia, ne siamo molto felici. Forza Silvio, ti aspettiamo presto in Parlamento". Per la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti è una "notizia che ci fa stare tutti più a cuor leggero".