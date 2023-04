Silvio Berlusconi fuori dalla terapia intensiva: primo bollettino medico. L’ex premier migliora

Milano, 17 aprile 2023 - "Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria", comunicano ufficialmente il medico personale e responsabile delle terapie intensive Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, primario dell'Oncoematologia del San Raffaele dove l'86 enne leader di Forza Italia è stato ricoverato per dodici giorni in terapia intensiva a causa di una polmonite contratta nel contesto della leucemia mielomonocitica cronica di cui, si è appreso in questa occasione, soffre da oltre un anno.

Berlusconi dunque rimane ricoverato al San Raffaele, ma le terapie - la chemio "leggera" e quelle per contrastare l'infezione polmonare - stanno avendo effetto e il suo miglioramento ha consentito il trasferimento in un reparto non intensivo. "Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali", conclude il bollettino dei due medici.

Le visite

Nel frattempo, il padre della compagna Marta Fascina, Orazio, è entrato all'ospedale San Raffaele di Milano. Lo aveva lasciato ieri sera dopo la notizia del trasferimento di Silvio Berlusconi dalla terapia intensiva alla degenza ordinaria.