Milano, 9 maggio 2020 - Silvia Rormano è tornata libera. La notizia, annunciata dierttamente dal premier Giuseppe Conte, ha portato gioia e sollievo in tutta Italai e in paticolare a Milano, la città della 20enne cooperante che era stata sequestrata nel novembre 2018 in Kenya. "Lasciatemi respirare, devo ancora realizzare, devo reggere l'urto: finché non sento la voce di mia figlia per me non è vero al 100%", ha dichiarato a caldo all'Ansa Enzo Romano, papà di Silvia.

La giovane cooperante della onlus 'Africa Milele' era stata rapita il 20 novembre del 2018 in Kenya, nel villaggio di Chakama, a 80 chilometri da Malindi. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Roma e dai carabinieri del Ros, era tenuta prigioniera in Somalia da uomini vicini al gruppo jihadista Al-Shabaab, l'organizzazione somala affiliata ad Al Qaeda e considerata "ostaggio politico". L'operazione dell'Aise (i servizi segreti italiani per l'estero), diretta dal generale Luciano Carta, che portato alla liberazione di Silvia Romano è stata condotta con la collaborazione dei servizi turchi e somali ed è scattata la scorsa notte. La volontaria si trova ora in sicurezza nel compound dell'Onu a Mogadiscio, capitale della Somalia. il suo ritorno in Italia è previsto per domani, quando alle 14 dovrebbe atterrare all'aeroporto romano di Ciampino.

Tra i tanti, tantissimi messaggi di affetto per Silvia Romano, anche quello del sindaco di Milano, Beppe Sala che ha affidato il suo pensiero a un post su Facebook. "La nostra concittadina Silvia Romano è libera! In un momento così difficile - ha scritto - questa notizia è ancor più straordinaria. Ho appena sentito i suoi familiari e ho trasmesso loro l’affetto e la gioia dei milanesi. Grazie a chi ha lavorato silenziosamente per riportarla a casa".

Il governatore lombardo Attilio Fontana parla di "un'ottima notizia" e aggiunge: "Nell'esprimere grande soddisfazione, le invio un simbolico abbraccio a nome di tutti i lombardi. E rivolgo un meritato ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato".

La notizia della liberazione di Silvia Romana è stata festeggiata nel suo quartiere, il Casoretto, alla periferia est di Milano, dove la ragazza vive con la madre. Dai balconi e dalle finestre del suo condominio e dalle case adiacenti, decine e decine di persone si sono affacciate ed è partita la musica: alcune canzoni care alla ragazza e poi l'inno nazionale cantato da tutti i presenti. Qualcuno si è fermato in strada sotto il portone ma senza alcun particolare assembramento.