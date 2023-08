Sif e i 2,2 milioni di azioni Visibilia a Milano: indagine per istigazione al suicidio

Sono pari a 2,2 milioni le azioni di Visibilia Editore acquistate nel mese di giugno da Sif Italia, colosso dell’amministrazione di condomini allora guidato da Luca Giuseppe Reale Ruffino. Il manager, morto suicida lo scorso 5 agosto, era diventato presidente della società della ministra del Turismo Daniela Santanchè, rilevando le sue quote nell’autunno del 2022. Le 12 operazioni portate avanti nella seconda metà di giugno, con acquisti per oltre mezzo milione di azioni - oltre alle tre già note effettuate da Sif Italia tra il 9 e il 14 dello stesso mese per 1,7 milioni - emergono da un “internal dealing“ pubblicato da Visibilia Editore. Per gli investimenti di inizio estate, il gruppo ha sborsato circa 460mila euro. Oggi un’azione di Visibilia Editore vale circa 1,8 euro.

Ruffino si è sparato un colpo di pistola nella sua abitazione in via Spadolini, lasciando diversi biglietti ai familiari e ai colleghi. In nessuno di questi avrebbe menzionato la società acquisita da Santanché, ma una delle ipotesi al vaglio di inquirenti e investigatori è che il manager fosse fortemente sotto stress anche in seguito alla scelta che aveva fatto di salvare Visibilia. La procura di Milano indaga per istigazione al suicidio e nei prossimi giorni saranno analizzati i suoi dispositivi elettronici.

Fed.Zan.