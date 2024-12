Siepe del parco Rivolta. Luminarie e decorazioni scatta il via all’addobbo

Palline, addobbi colorati, disegni e pensieri natalizi: la "Siepe di Natale" del "Parco Renzo Rivolta" è pronta ad accogliere le decorazioni dei residenti e soprattutto dei bambini, che vorranno renderla sempre più bella e luccicante. Da ieri, per la sua settima edizione, è tornata la seguita iniziativa organizzata dall’associazione locale "Mi Prendo Cura di … Bresso"; vista la grande partecipazione dei cittadini negli scorsi anni, per le imminenti festività natalizie saranno ben due i settori di siepe riordinati e preparati dai volontari dell’associazione: il tratto "classico" su via Vittorio Veneto e quello laterale su via Centurelli, fino al cancello di ingresso del parco. In tutto, possono essere decorati ben 250 metri di verde comunale. L’invito ad addobbare la siepe "è rivolto, in particolar modo, agli scolari di Bresso, che avranno quest’anno più spazio - conclude Claudio Mondin, volontario di “Mi Prendo Cura di Bresso” -. Per i bambini ci saranno gli eventi “Porta una pallina e prendi una merendina” per i sabati 7, 14 e 21 dicembre. Si può decorare la siepe in qualsiasi momento fino alle festività natalizie". G.N.