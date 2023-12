"Sicurezza?. Un risultato di squadra"

"Risultato di squadra, così si fa sicurezza". Il sindaco di Vimodrone (nella foto) torna sulla chiusura della discoteca abusiva in via dell’Artigianato, dove a inizio dicembre c’è stata una rissa con una cinquantina di persone. "È cominciato tutto dalla segnalazione di un cittadino per disturbo della quiete pubblica, abbiamo collaborato con carabinieri e questura fino ai sigilli. La ricetta funziona". Quello di Dario Veneroni è quasi un appello a far diventare il modus operandi che ha portato al provvedimento "un modello anche in caso di altre difficoltà". Ad aprile, il primo sopralluogo nel capannone utilizzato dall’associazione Mala Vida per feste non autorizzate: la polizia locale accertò che si era appena svolto un raduno con centinaia di partecipanti. A giugno, una seconda visita di carabinieri e tecnici comunali servì a constatare che erano in corso lavori "per realizzare il locale senza permessi e invitarono il responsabile del gruppo a sospenderli subito - racconta il primo cittadino -, ma le opere sono continuate, fino all’epilogo di venerdì, quando la questura ha ordinato la fine delle attività". Decisione innescata dalla lite che venti giorni fa aveva coinvolto i clienti, anche in quel caso era partita una telefonata alle forze dell’ordine per via di colpi di arma da fuoco esplosi nel parapiglia. I bossoli a salve erano stati ritrovati per terra. Il caos era proseguito alla stazione della metropolitana di Cascina Burrona, dove le gazzelle erano intervenute accompagnando due feriti in ospedale a Cernusco. Anche lo scalo era stato danneggiato durante il pestaggio. Ora, la parola fine sulla balera-fantasma "grazie a un’azione condivisa - conclude Veneroni - che ha fatto la differenza".

Barbara Calderola