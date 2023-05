Sicurezza, Piantedosi: “Reati calati del 39% in Stazione Centrale, preso 100% autori”

Milano, 10 maggio 2023 – “Oggi che sono a Milano per affrontare i temi della sicurezza di quest'area metropolitana sono state effettuate due importanti operazioni contro un sodalizio criminale della 'ndrangheta con ramificazioni sull'intero territorio nazionale e contro un'organizzazione transnazionale che gestiva il traffico di migranti”. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervenendo al Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica convocato in Prefettura a Milano dopo le violenze avvenute di recente.

Ma anche dopo la richiesta del sindaco Giuseppe Sala di un aumento del numero di agenti e telecamere per assicurare un presidio permanente, efficace, efficace e stabile in aree sensibili come la Stazione Centrale, dove il 27 aprile scorso una turista di 35 anni è stata stuprata in ascensore da un 26enne, Fadil M., uno dei tanti fantasmi che popolano i sottopassi ferroviari.

Presenti al Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza il prefetto Renato Saccone, il sindaco Giuseppe Sala, il procuratore della Repubblica, Marcello Viola, l'aggiunto Letizia Mannella, il questore, i comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza e il capo della Polizia locale.

''E’ un segnale particolare, molto importante per Milano - ha aggiunto il ministro - l'arresto del presunto autore della violenza sessuale dello scorso aprile nei pressi della stazione'', sottolineando ''l'impegno straordinario di magistratura e forze di polizia per garantire la sicurezza nella città metropolitana''. L’uomo, un 32enne senza tetto, il 28 aprile scorso avrebbe offerto riparo dalla pioggia alla vittima e poi l’avrebbe violentata all’interno della tenda dove viveva in piazza Carbonari.

Piantedosi ha poi fornito alcuni numeri e su tutti “un dato fondamentale: abbiamo fatto una verifica sulle operazioni di polizia in Stazione Centrale promosse in questo quadrimestre e, confrontando i dati con l'anno 2019, nel quadrante della stazione i reati tipici sono calati del 39% rispetto al 2019. E la percentuale degli autori di questi reati assicurato alla giustizia è del 100%". In ogni caso, ha precisato poi il ministro, al di là delle statistiche "tutto ciò che genera preoccupazione è un problema che ci occupa e ci preoccupa e di cui di cui dobbiamo farci carico". A chi gli chiedeva se si possa parlare di emergenza sicurezza, il ministro ha poi risposto: "Se parliamo di emergenza anche riferiti al dato oggettivo dico di no, ma sto ben attento a non sottovalutare la richiesta crescente di sicurezza, lavoreremo sempre per avere un dato migliore e una percezione migliore".

In merito al numero di Forze dell'ordine in arrivo a Milano il ministro dell'Interno ha spiegato che si tratta di "430 nuove immissioni" che vanno a compensare anche le uscite. "Sono oltre 250 quelli che sono in più, complessivamente - ha detto il capo del Viminale - e quando parliamo di 430 nuove immissioni parliamo di persone che hanno caratteristiche di grado e di età e operatività per i quali è ragionevole che li troveremo negli scenari operativi, riducono il differenziale di 150-160 che vanno via e che come requisiti per età e ruoli erano meno votati all'operatività. Si tratta di un dato relativo a quest'anno – ha concluso - ma proseguiremo negli anni prossimi per un incremento complessivo di circa 6 mila unità come organico nazionale".

Ma non è tutto. Piantedosi ha anche espresso la volontà di portare alla prossima riunione la componente di Ferrovie dello Stato al tavolo. "Ferrovie dello Stato – ha detto il ministro - sta predisponendo un progetto complessivo di security aziendale, se ne sta occupando anche il ministro Salvini. Oltre alla sicurezza, pensiamo anche a una sistemazione delle aree interne ed esterne delle stazioni per colmare quei 'coni d'ombra' che possono creare i presupposti per diverse tipologie di reato".