Sicurezza informatica. Jacopo conquista l’Europa

Il campione di cybersicurezza del “Marie Curie” di Cernusco conquista l’argento agli europei. A Jacopo Di Pumpo i complimenti del preside Umberto Pesce. Il giovanissimo talento di 4A Informatica è stato l’unico liceale a far parte della squadra nazionale che ha brillato alla sfida europea di sicurezza informatica, con lui altri giovani in arrivo da tutto il Paese. Ha vinto la Germania, ma per gli azzurri la European Cybersecurity Challenge è stata una vetrina di altissimo livello, "un’opportunità per condividere le proprie competenze e lavorare insieme su sfide complesse dalla crittografia alla digital forensics, le indagini sui crimini commessi in rete".

Per l’Itsos del Naviglio l’orgoglio di esserci, ma anche la validità del piano formativo. L’istituto ha un progetto dedicato alla materia della quale Jacopo è cultore e nella quale eccelle. Qui, una novantina di iscritti l’anno scelgono di integrare il curriculum studiando logica, programmazione, reti e sicurezza informatica, temi-chiave in una società sempre più digitale. Il dirigente scolastico non è il solo ad applaudire i campioni.

"Siamo davvero molto orgogliosi del risultato del nostro Team Italy - ha detto Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia nazionale di Cybersicurezza alla premiazione della gara a Torino -. Ospitare per la prima volta in Italia la competizione ha un significato importante per noi e per tutto il Paese. Non è stato solo un gioco, ma una finestra aperta sul futuro che apre soprattutto a possibili orizzonti professionali". L’Agenzia è stata presente ogni giorno con il proprio stand istituzionale e una delegazione di dipendenti che ha organizzato co-working per start-up, studenti e la community del Centro nazionale di Coordinamento Italiano. "Ringraziamo tutti i ragazzi dei 37 Paesi che si sono sfidati in questi giorni. Abbiamo voluto fortemente l’evento qui", ancora il presidente. Per Jacopo, i primi passi in quello che potrebbe diventare il suo mestiere di cyberdefender, una strada tutta in discesa per lui.