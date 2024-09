"Siamo ostaggio della malamovida". Vandalismo e degrado in via Roma

"Dopo la raccolta di firme protocollata in Comune, per denunciare la mancanza di sicurezza e il degrado della via, stamani ennesimo abbattimento della colonnina telefonica. A nulla sono valse le nostre firme". Corre sui social la protesta dei residenti di via Roma a Pogliano Milanese. Anche ieri mattina il risveglio è stata all’insegna del degrado e degli atti di vandalismo: nell’area verde c’erano rifiuti di ogni genere e la colonnina telefonica era completamente danneggiata. "Siamo stanchi", spiega un residente. Il viavai dei giovani che frequentano la discoteca, pub e birrerie, è motivo di proteste da anni. Schiamazzi e atti di vandalismo sono all’ordine del giorno o, meglio, della notte. Ma la situazione è peggiorata tanto che i cittadini hanno scritto una lettera e raccolto le firme per chiedere all’amministrazione comunale di intervenire.

"Per quanto riguarda il noto locale, discoteca Fellini, la frustrazione che abbiamo, per quello che accade ogni settimana, è veramente tanta - spiegano i residenti -. Da una certa ora ogni angolo delle nostre strade diventa territorio occupato dagli avventori del locale, che dimostrano disprezzo delle più elementari norme di convivenza civile. Dai continui episodi di disturbo, agli atti vandalici a case e auto parcheggiate in strade, alle continue risse alle 5 e alle 6 del mattino che non lasciano serenità a noi residenti. Chiediamo interventi urgenti per quanto riguarda la movida non è più possibile andare avanti in questo modo". Schiamazzi e disturbo della quiete pubblica, ma non solo. Secondo i residenti c’è anche un problema di sicurezza stradale. "L’istituzione del senso unico di marcia in via Roma non ha migliorato la situazione. Purtroppo dobbiamo constatare che l’ha aggravata - spiegano -. Per noi è diventato un pericolo percorrere la strettoia verso via Paleari, perché gli automobilisti non rispettano i limiti di velocità". Infine, nella lettera protocollata, i residenti lamentano anche problemi di degrado, sporcizia e qualità dell’aria respirata.

"Ogni settimana puliamo bottiglie, avanzi di cibo e tutto quanto la maleducazione ci regala. Il problema più grosso è l’aria irrespirabile della strettoia di via Roma". Arrabbiati, tutt’altro che rassegnati alla situazione, i cittadini propongono anche alcune soluzioni per poter tutelare i residenti e garantire decoro e igiene. "Proponiamo maggiore vigilanza, il posizionamento di alcuni dossi, segnaletica orizzontale con strisce bianche che delimitino la mezzeria, un autovelox e una serie di cestini per l’immondizia", conclude la lettera.