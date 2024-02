Si torna a camminare per i sentieri con Gigi Mastrangelo

Si torna a camminare per i sentieri di Buccinasco con l’istruttore Gigi Mastrangelo e il fitwalking, una camminata veloce per tenersi in forma e creare occasioni di socialità con gli altri partecipanti. L’iniziativa è inserita negli appuntamenti per sensibilizzare sull’importanza della salute e della cura del corpo, pensata da Comune, farmacie e Mastrangelo Team fitness. Si inizia domani alle 9 davanti alla farmacia di via Marzabotto.