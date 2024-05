Si sveglia e si ritrova faccia a faccia con il ladro d’appartamento

Risveglio da paura ieri notte per una ventottenne italiana, residente in un appartamento di via Taranto. Attorno alle 3, la donna si è accorta che in camera da letto c’era un uomo, che stava provando a rubarle il cellulare che aveva sistemato sotto il cuscino. A quel punto, l’aggressore sconosciuto le ha spruzzato in faccia una sostanza urticante e si è allontanato dall’abitazione. Stando a quanto ricostruito dagli agenti del commissariato Ticinese, che hanno raccolto la denuncia della vittima, il ladro avrebbe scalato il palazzo in zona Barona arrampicandosi sui tubi del gas, per poi entrare in un appartamento del secondo piano. Poi ha aperto il frigorifero, lo ha svuotato degli alimenti e ha iniziato a girare per le stanze, evidentemente convinto che in casa non ci fosse nessuno. Giunto in camera da letto, si è accorto della presenza della padrona di casa, ma ha tentato comunque di sfilarle lo smartphone, provocandone il brusco risveglio.