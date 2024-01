Si scontra con un’auto: grave motociclista

Grave incidente stradale ieri pomeriggio a Bollate. Nello scontro, che ha coinvolto un’auto e una moto, è rimasto ferito un centauro di 60 anni. L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 14 in via Leonardo Da Vinci, all’angolo con via Varalli. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, la macchina si sarebbe scontrata in modo violento con la moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista che ha perso il controllo del mezzo è stato sbalzato per circa quattro metri sull’asfalto. Immediata la telefonata al 118. Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Sos di Novate Milanese e un’automedica. Il 60enne, secondo quanto riferito dall’Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), dopo le prime cure mediche sul posto è stato accompagnato in codice rosso al San Gerardo di Monza. Ha riportato un trauma alle gambe e contusioni sul resto del corpo dovute all’impatto. Non è in pericolo di vita. Illeso il conducente della macchina che è stato ascoltato dagli agenti della polizia locale al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità. Per consentire di fare anche i rilievi sul posto la carreggiata è rimasta chiusa per un’ora.

Ro.Ramp.