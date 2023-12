Si riqualifica un’area verde

Sta per essere recuperata l’area verde pubblica, tra via Bologna e la sponda sinistra del Seveso: diventerà fruibile dai residenti e soprattutto percorribile a piedi e in bicicletta, per raggiungere i settori milanesi e cormanesi del Parco Nord Milano. Grazie al progetto ambientale “Ri-Party-Amo“, promosso da “Jova Beach Party“, Intesa San Paolo e Wwf, anche questi giardini comunali a ridosso del fiume nella zona più occidentale del territorio bressese sono stati sottratti al degrado: i cespugli e gli alberi ad alto fusto sono stati potati, mentre nei prossimi giorni termineranno gli interventi per risistemare i tracciati in calcestre che permetteranno, a tutti gli effetti, di attraversare questi spazi verdi dagli ingressi di via Bologna fino alla vicina passerella ciclopedonale sul Seveso. Continuano quindi le attività di rigenerazione ambientale previste in città nell’ambito di “Ri-Party-Amo“ per un importo complessivo di 120mila euro: all’aeroporto cittadino, il 10 settembre 2022, si tenne il concerto conclusivo del tour “Jova Beach Party“. Giuseppe Nava