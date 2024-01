Si rinnova l’accordo con onlus Sordi

Per il terzo anno consecutivo l’Amministrazione rinnova l’accordo con l’associazione Sordi. La onlus continuerà a garantire supporto nella relazione con i cittadini non udenti che si rivolgono agli sportelli e ai servizi comunali, ma anche alle altre associazioni del territorio. I volontari sono impegnati in momenti di affiancamento, durante le giornate di apertura al pubblico, nei servizi svolti negli spazi del Polifunzionale, danno supporto ai dipendenti pubblici per lo svolgimento di colloqui specifici di particolare complessità e promuovono percorsi di aggiornamento e formazione per le associazioni del territorio che hanno necessità di entrare in contatto con persone sorde. In questi anni, hanno svolto dei corsi per la Croce Rossa, la protezione civile e anche per i commercianti della città. Tra le novità di quest’anno, partirà un ciclo di lezioni dedicate alle forze dell’ordine e ai cinisellesi che vogliono imparare la lingua dei segni. "Come Comune continueremo a individuare le situazioni che richiedono maggiori attenzioni e a mettere a disposizione gli spazi dimostrando la volontà di favorire il più possibile l’integrazione dei cittadini con disabilità".La.La.