Si ribalta nello schianto: 22enne non ricorda nulla

Perde il controllo dell’auto, si scontra contro un furgoncino, si ribalta e finisce contro il guard-rail. Paura per una 22enne di Truccazzano protagonista dell’incidente accaduto ieri mattina alle 8 in via Aldo Moro. La ragazza al volante della Panda ha raccontato ai carabinieri di non ricordare con esattezza l’impatto con il mezzo in sosta. Dopo le prime cure, la donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Raffaele. Su un punto non c’è dubbio: la ragazza ha fatto tutto da sola. Restano da capire la cause. Malore? Distrazione? Sarà lei stessa ad aiutare gli investigatori a venirne a capo.