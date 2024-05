Si finge donna sul web truffatore smascherato

Tentativo di truffa sul web andato male, la persona contattata da una donna con l’intento di estorcergli denaro è un cassanese esperto di sicurezza informatica che ha smascherato il truffatore. Tutto nasce dal contatto su Tik Tok inviato all’esperto Giorgio Perego. La donna si presenta come modella, chiede di spostare lo scenario della conversazione su Telegram, dove non perde tempo a proporre l’invio di alcune sue foto in cambio di una donazione di 50 dollari, si dice anche disposta ad un incontro per la cifra di 300 dollari. L’invio di una serie di link-spia da parte del professionista informatico cassanese, portano a rivelare non solo la posizione del mittente ma anche il volto di chi si cela dietro l’account fake. La bella modella non è altro che un uomo con intenti truffaldini che partono da Katsina, in Nigeria e miravano a incassare soldi promettendo invio di foto e di incontri.

"Una volta svelata la truffa - così Perego - ho pensato che rivolgermi alla polizia postale, considerando la posizione del truffatore, fosse del tutto inutile. Ci tengo però a raccontare tutto questo, per sottolineare l’attenzione alle tante richieste di contatti sui social da sconosciuti. Smascherare le falle in situazioni simili è il mio lavoro, ma per molti rispondere a link sconosciuti e inattesi, può rivelarsi davvero molto pericoloso". S.D.