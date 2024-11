Si dimette il vicesindaco. Tania Salamone lo sostituirà

Dimissioni a sorpresa del vicensindaco Saverio Cucinotta (nella foto) dalla giunta comunale di Senago. "Una scelta per motivi di carattere riservato", spiega l’ex vicesindaco e assessore con deleghe a sicurezza, polizia locale, protezione civile, cultura, biblioteca, tutela degli animali e scuola. Nessun problema politico con l’esecutivo di centrodestra, il secondo della sindaca Magda Beretta, rieletta nel giugno 2022. "I rapporti con la Giunta sono sempre stati ottimi e non hanno nulla a che vedere con le dimissioni – ha precisato Cucinotta –. Sono stati due anni e mezzo molto formativi in un mondo che non conoscevo e in cui ho cercato di portare tutta la mia esperienza. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di mettere il bene dei cittadini al primo posto. Sarò a disposizione per eventuali consigli o supporti". Cinquantasette anni, della lista civica “Beretta sindaco“, tenente colonnello addetto stampa del comando militare esercito Lombardia, l’ex vicensindaco ha mandato un messaggio di saluto alla Giunta e ai consiglieri comunali. "Sono dimissioni a cui non eravamo preparati", ha commentato la sindaca che, dopo un giro di consultazione con la sua lista, ieri mattina ha formalizzato la nomina di vicesindaco all’assessora Tania Salamone, cui ha assegnato anche tutte le altre deleghe in attesa della nomina di un nuovo componente della Giunta. Ro.Ramp.