Si apre un anno di lavoro per 24 nuovi assunti

Al Comune di Rho ventiquattro assunzioni in diversi settori. Inoltre sette dipendenti hanno superato una selezione interna. Tra i nuovi ruoli, dopo la prova scritta e la prova orale del bando di concorso pubblico, sette posti di istruttore amministrativo. L’assessorato al personale ha vissuto una fine d’anno particolarmente significativa, sono trentuno i contratti di lavoro sottoscritti dalla dirigente Emanuela Marcoccia. Tra questi, ventiquattro sono i nuovi assunti e sette i dipendenti che hanno superato una selezione interna. I nuovi assunti (nella foto) saranno attivi in diversi settori dell’amministrazione comunale e in diversi ruoli. In parte si registra un incremento di organico, in parte si garantisce il turn over di personale che ha cessato il servizio al Comune di Rho.

"Abbiamo incontrato persone motivate a lavorare per l’ente pubblico. Chi sceglie una pubblica amministrazione sa che si metterà al servizio dei cittadini ed è questo che chiediamo ai nostri dipendenti di impegnarsi per il bene comune. Ringrazio la dirigente e lo staff delle risorse umane per il lavoro svolto e auguro a tutti di potersi trovare a proprio agio con i colleghi per affrontare al meglio le tante sfide che come amministrazione ci prepariamo ad affrontare", spiega il sindaco e assessore al personale Andrea Orlandi. I dipendenti pubblici dovranno ora aderire ai valori etici che prevedono i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta per i dipendenti, oltre ai codici di comportamento anticorruzione e stabiliscono che le disposizioni siano integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni. L’attuale Giunta del Comune di Rho vede come sindaco Andrea Orlandi, eletto nel 2021 nell’ambito della coalizione +Rho Verso 2030, Italia viva, Lista civica Rho, Partito democratico, Rho Casa comune. Davide Falco