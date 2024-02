Si apre l’asfalto scatta l’allarme. E subito i lavori

L’asfalto si è aperto, creando una profonda crepa al lato destro della carreggiata, parallela al guardrail e alla roggia che scorre di fianco alla sp38. Il cedimento si è verificato all’altezza della località Nibbio. "La polizia locale e i funzionari comunali sono intervenuti subito e hanno allertato Città metropolitana, proprietaria della strada - spiega il sindaco Sergio Perfetti -. I tecnici di Città metropolitana, già da tempo al corrente della situazione e della necessità di prevedere azioni, hanno valutato che per il momento verrà istituito il senso unico alternato. Monitoreremo la situazione - conclude Perfetti - sollecitando l’ente affinché la problematica sia risolta in tempi accettabili". Per consentire i lavori è stato istituito un senso unico alternato lungo il tratto e il divieto di accesso ai veicoli, esclusi quelli del trasporto pubblico. Fr.Gr.