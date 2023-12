Si accende il Natale in Buenos Aires. Arrivano le luminarie "sostenibili"

È arrivato il Natale anche ai Caselli di Porta Venezia e in corso Buenos Aires. Ieri alle 18.30 in piazza Oberdan, infatti, si è svolta la cerimonia inaugurale dell’accensione delle luminarie nella piazza e nel corso sopracitati, uno dei luoghi simbolo di Milano soprattutto sul fronte dello shopping.

I milanesi a caccia di regali in corso Buenos Aires nei prossimi giorni potranno ammirare le luminarie lungo la strada, luminarie "sostenibili", sottolineano i promotori dell’iniziativa. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Giuseppe Sala, l’assessora alle Attività Produttive di Palazzo Marino Alessia Cappello, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli (con il segretario generale di Confcommercio Milano Marco Barbieri), il presidente della Rete associativa vie della Confcommercio milanese Gabriel Meghnagi, il direttore Italia del Gruppo Enel Nicola Lanzetta.

I primo cittadino ha sottolineanto che i soldi per le luminarie sono sempre meno, nel bilancio del Comune: "E così noi cerchiamo di tagliare il non indispensabile e cerchiamo di utilizzare le risorse per le cose più importanti. Ad esempio, tagliamo il concerto di Capodanno e metteremo tra i 14 e i 20 milioni di euro in più per il welfare. È il momento di mettere qualche soldo in più in tasca alla gente".