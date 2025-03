Shopping griffato senza pagare. Arrestata nel Quadrilatero

Ha rotto il finestrino di un’auto parcheggiata in via Senato, nel centro di Milano, alla ricerca di oggetti di valore da rubare. E ha trovato solo alcuni camici da lavoro di proprietà di una cuoca, che lavora in un ristorante della zona, accontentandosi di arraffare quel magro bottino. L’uomo, un nigeriano di 32 anni, è stato infine rintracciato e arrestato dalla polizia poco lontano dal luogo del furto.

Aveva nascosto nello zaino i camici, sottratti poco prima dalla Peugeot 206 di proprietà della cuoca, dopo aver mandato in frantumi il finestrino. Un altro intervento della polizia, attorno alle 15.15 di sabato, ha portato all’arresto di una 50enne, originaria del Messico, senza permesso di soggiorno e già nota alle forze dell’ordine.

Aveva preso di mira un outlet di lusso in via Bigli, nel Quadrilatero della moda, portando via capi d’abbigliamento dal valore di circa 5.500 euro. Mentre stava uscendo dal negozio, però, è scattato il dispositivo anti-taccheggio ed è stata bloccata dai vigilanti all’ingresso. Le guardie hanno chiamato la polizia, ed è scattato l’arresto in attesa del giudizio per direttissima.