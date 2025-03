Sgomento a Gorgonzola. Scompare a 63 anni l’assessora Nadia Ornago

"Ci mancherai Nadia, amica speciale e gioiosa". Dolore e sgomento in municipio, nell’amministrazione comunale, nell’ambiente politico, nelle associazioni e in parrocchia, in tutta la città. Se n’è andata a soli 63 anni, uccisa in poche settimane da un male fulminante, Nadia Ornago (nella foto), assessore ai Lavori pubblici nella giunta di Ilaria Scaccabarozzi, esponente della primissima ora di Insieme per Gorgonzola, soprattutto moglie e mamma di tre figlie. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15, nella chiesa dei Santi Protaso e Gervaso. In concomitanza con le esequie è stato proclamato il lutto cittadino, e gli uffici comunali rimarranno chiusi, per dare modo anche ai dipendenti di partecipare. La terribile notizia è piombata domenica pomeriggio, attesa, purtroppo, da giorni.

Le condizioni dell’assessora erano ormai gravissime. Immediata l’ondata di cordoglio. Ornago era impegnata in amministrazione da anni. Dal giugno 2023, data della vittoria elettorale di Ilaria Scaccabarozzi, era assessore con deleghe a Lavori pubblici, mobilità, politiche dell’abitare, parchi, valorizzazione patrimonio immobiliare, edilizia pubblica, edilizia nei quartieri. Un pacchetto di deleghe impegnativo, affidato dalla sindaca a una persona di assoluta fiducia ed esperienza. Negli anni precedenti, dal 2020 al 2023, sempre Ornago aveva rivestito il ruolo di presidente del consiglio comunale. Ieri mattina la prima nota ufficiale del comune: "La sindaca, l’amministrazione comunale e i dipendenti del Comune di Gorgonzola partecipano con profonda commozione al dolore della famiglia esprimendo le più sentite condoglianze. Ricordiamo Nadia come una donna autentica, instancabile lavoratrice a servizio della comunità, esempio di una politica fatta di impegno e concretezza, capace di incontrare e ascoltare le persone, al fianco di tutte e di tutti".

Nel pomeriggio la nota di Insieme per Gorgonzola, la lista civica in cui Nadia Ornago aveva militato. "Siamo senza parole e paralizzati dal dolore. Nadia, ci hai lasciato così velocemente da non averci dato il tempo di salutarti, di dirti quanto ti vogliamo bene, di dirti quanto importante tu sia stata per noi e per la storia della nostra Lista Civica. Fin da quando sei entrata in Insieme per Gorgonzola hai portato la tua energia, la tua determinazione, la tua voglia di fare, di metterti in gioco e di confrontarti. Sei stata la prima presidente donna del consiglio comunale, mostrando a tutti il tuo valore e la tua energia inesauribile. Sei stata un perno della giunta della tua amica Ilaria e come assessora hai fatto cose straordinarie e tante ne volevi realizzare per la tua città. Noi ti ricordiamo come amica. Piangiamo la tua scomparsa ingiusta, inaccettabile. E ci uniamo in un enorme abbraccio a Emilio, Cecilia, Elisabetta e Letizia".