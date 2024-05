Sgomberato il “villettone“. Denunciati gli occupanti

Sgomberato il “villettone“, come lo chiamano i cormanesi, di via Rodari, a pochi passi dall’ingresso del “Bì“: gli agenti della polizia locale di Cormano, all’alba dell’altro ieri, in un blitz, hanno trovato 6 persone che occupavano abusivamente i locali di questo caratteristico edificio comunale, dismesso ormai da diversi anni. Quando i vigili del comando di via dei Giovi sono entrati, hanno scoperto 4 maggiorenni, tutti stranieri, un minorenne sempre straniero e una minorenne italiana. Subito sono scattate le verifiche: se la ragazza italiana è stata riaffidata al padre, tutti e cinque gli stranieri sono stati condotti in questura per i necessari rilievi.

Per i cinque è scattata la denuncia per “invasione di terreni e edifici“, per l’articolo 633 del Codice penale. Gli ulteriori controlli hanno permesso di scoprire che a carico di uno di questi c’era una denuncia per violazione delle norme sugli stranieri, in quanto non in regola con il permesso di soggiorno. Ma non solo: tra loro c’era anche uno dei protagonisti dell’aggressione, avvenuta qualche settimana fa, nella zona della centrale piazza Scurati. Dopo il blitz, gli uffici comunali competenti hanno provveduto alla chiusura e alla messa in sicurezza di questo grande villino che, secondo i piani dell’amministrazione comunale cittadina, sarà oggetto di un piano di riqualificazione urbana. Giuseppe Nava