Sfumano decisioni e pure criteri: "Presi in giro, torniamo in ateneo"

"Sulla banalità del male dell’Università degli Studi di Milano": il titolo della nuova protesta firmata “Infifada studentesca“, con l’hashtag "è complesso". Perché "è complesso" è stata la frase che è riecheggiata durante la prima riunione della commissione straordinaria chiamata a valutare i criteri da adottare riguardo agli accordi con le università che si trovano in Paesi in stato di belligeranza o che ledono i diritti umani. Una commissione che si è chiusa con un nulla di fatto. Tutto rimandato a una seconda riunione, senza data. E così gli studenti che avevano promosso l’acampada sono tornati a farsi sentire. "Il senato di lunedì aveva affermato che avrebbe discusso degli accordi solo finita l’occupazione di via Festa del Perdono – ricordano –. Fingendo di crederci, abbiamo tolto le tende: ecco il risultato. La commissione ha ignorato la richiesta di valutare gli accordi con la Reichman University, giunta da più membri del senato accademico".

"La commissione ha discusso per due ore del nulla, per poi ritenere “troppo politica e troppo complicata” la possibilità di stabilire dei criteri di valutazione degli accordi, nonostante fosse convocata con questo obiettivo – continuano gli studenti –. Non si è degnata di considerare gli unici criteri concreti proposti, quelli arrivati da noi. Quando è stato fatto presente che la discussione è stata una presa in giro, i senatori hanno reiterato una promessa vuota: si riconvocheranno a breve e parleranno della Reichman. Se l’università ha bisogno di più tempo per decidere se Israele sta o meno ledendo i diritti umani della popolazione palestinese allora anche noi ci prenderemo il nostro tempo e spazio". La promessa. Così già ieri sera sono tornati a radunarsi in Statale per una cena collettiva. Si.Ba.