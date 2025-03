Sfilate in strada e K-Pop. La città pazza per la moda

Una folla di giovanissimi, circa duemila, ha animato - e mandato in tilt il traffico - nel pomeriggio di ieri la zona di Porta Venezia, davanti a all’ex cinema Metropol di viale Piave, che proprio quest’anno festeggia i vent’anni di trasformazione in showroom di Dolce e Gabbana. L’occupazione dei marciapiedi intorno all’edificio, cominciata fin dalle sei della mattina, era dovuta proprio alla sfilata del brand, appuntamento al quale erano invitati numerosi vip del cinema, della moda e della musica. Colonna sonora dell’evento un dj set all’aperto, allestito proprio in strada davanti all’edificio di proprietà della maison - la cui musica era diffusa sia nella via che all’interno - con in consolle Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin.

Il personaggio atteso dai tanti ragazzi assiepati di fronte allo show room con striscioni e cartelli colorati era però un altro: la star sudcoreana San (vero nome Choi San, 26 anni), membro della band di K-Pop Ateez, accolto da urla e cori al suo arrivo. Insieme a lui in viale Piave anche Kim So-hyun, altra stella di Seoul, attrice di film di grande successo in Asia e conduttrice televisiva. Ma l’elenco dei nomi presenti alla sfilata evento del duo creativo è davvero lungo: da Naomi Campbell ad Achille Lauro, da Stefano De Martino a Massimo Morrone, solo per citarne alcuni.

I ragazzi, trattenuti dalle transenne posizionate ai bordi della via, hanno poi potuto anche assistere dal vivo alla sfilata: le modelle di Dolce e Gabbana, ribattezzate per l’occasione “Cool Girls“ dopo il défilé all’interno dell’edificio hanno infatti sfilato anche in strada, su una passerella sopraelevata dove il traffico è rimasto paralizzato per alcune ore.