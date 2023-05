Sfila la “Ride of silence“ Folla di ciclisti in strada "Basta incidenti mortali"

Centinaia di ciclisti hanno partecipato alla “Ride of silence“, la pedalata silenziosa che si è svolta in contemporanea in più città del mondo per ricordare le persone travolte in bicicletta. A Milano, "tappe nei luoghi degli ultimi incidenti. Ma la giornata serve a ricordare tutte le vittime". A promuoverla, associazioni, singoli e gruppi. Con l’adesione del Municipio 9. Tutti in marcia con fiori e biglietti: partenza in piazza Resistenza Partigiana, dove nel 2017 è stato investito Franco Rindone. Poi il corteo ha raggiunto corso di Porta Vittoria, dove è morta Cristina Scozia, i Bastioni di Porta Nuova dove ha perso la vita Silvia Salvarani, piazzale Loreto, il luogo della tragedia di Veronica D’Incà, e via Valassina, quello di Angela Bisceglia. Conclusione in via Comasina in onore di Tianjiao Li, “Paolo“. Marianna Vazzana