Sfida dirigenti-medici partita di calcio solidale per la prevenzione

Giornata di vittoria e salute a Sesto San Giovanni. Allo stadio Breda, si è disputata la partita di calcio che ha visto in campo dirigenti, medici e infermieri dell’Asst Nord Milano, guidati dal direttore generale Tommaso Russo e le istituzioni del territorio con sindaci, assessori e consiglieri comunali. La manifestazione è stata realizzata per accendere i riflettori sul tema dell’obesità, sui percorsi di cura, ma soprattutto sulla prevenzione, grazie anche agli screening per tutti che sono stati offerti in questa occasione. "Un evento straordinario che ha unito sport e salute. Insieme, rendiamo Sesto una città sempre più sana e attiva", ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano, che ha giocato insieme al collega di Cinisello Giacomo Ghilardi. La partita è terminata 4 a 3 a favore della nazionale delle istituzioni.