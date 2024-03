Sfida a colpi di idee per cancellare i rifiuti

Arriva il talent green EcoHackathon: giovani creativi inventano soluzioni per spingere l’economia circolare. Cem protagonista della maratona di Legambiente Lombardia, 24 ore di gara non stop per squadre tra i 18 e i 35 anni che si sfidano a colpi di idee per cancellare i rifiuti. Al centro di tutto le "3R" - Riduzione, Riuso, Riciclo - nuovo mantra del colosso pubblico della pattumiera che gestisce il servizio in 75 Comuni fra hinterland e Brianza. In palio 1.000 euro per ogni capitolo. L’appuntamento è per il 17 e 18 aprile, ma le iscrizioni sono aperte. La gara si terrà al Mind di Milano, il nuovo distretto dell’innovazione. I team possono arrivare al massimo a cinque membri, lo scopo delle sfide "è far emergere nuove idee che alleggeriscano l’impatto del servizio sull’ambiente". L’azienda pubblica ha scelto di patrocinare la voce "Riduzione" "forse - spiegano a Cascina Sofia, quartier generale di Cem - la più complessa, ma anche importante per il significato profondo della pratica nella gerarchia dei rifiuti". "Dobbiamo diventare una società capace di produrre sempre meno scarti - dice il presidente Alberto Fulgione - e nessuno più dei giovani può indicarci la direzione. È la ragione per la quale abbiamo deciso di partecipare con un ruolo a un evento come questo, un’opportunità concreta per captare le tendenze future, lavorando sull’inventiva dei ragazzi. Ed è a loro che chiediamo di buttarsi e mettersi in gioco con le sfide della sostenibilità, come da tradizione siamo abituati a fare nei nostri Comuni". Sono due le fasi della gara, il 17 e 18 aprile si parteciperà per ventiquattro ore consecutive ai lavori che si svolgeranno alla Social Innovation Academy di Fondazione Triulza, ma nelle settimane precedenti le squadre saranno coinvolte in momenti di approfondimento online per acquisire spunti e conoscenze utili alla competizione vera e propria. "L’appuntamento - sottolinea il presidente - è un’occasione per imparare e scambiare idee ma anche divertirsi insieme a persone legate dagli stessi interessi". C’è da tracciare la strada a una nuova rivoluzione verde. La partecipazione è gratuita. Adesioni e dettagli del regolamento direttamente sul sito di Cem e Legambiente Lombardia.

Barbara Calderola