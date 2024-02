Infortunio a Settimo Milanese, è morto il 57enne travolto da un macchinario di oltre 400 chili

Settimo Milanese (Milano) – Non ce l'ha fatta l'autotrasportatore di 57 anni rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, lunedì pomeriggio a Settimo Milanese. L'uomo stava consegnando un grosso macchinario alla Satisloh, un'azienda di via del Campaccio 13 che produce macchine per lenti di precisione, quando è stato travolto dal bancale sul quale poggiava e che il collega stava scaricando dal camion con un muletto.

Infortunio sul lavoro Settimo Milanese

Tutto è successo in pochi istanti: il macchinario di oltre 400 chili lo ha travolto. Il 57enne, italiano, residente a Desio è rimasto schiacciato. Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. Le condizioni dell'autotrasportatore erano gravi. Dopo le prime cure sul posto è stato intubato e accompagnato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso e prognosi riservata. Aveva riportato una grave ferita alla testa e una contusione al torace. Ha lottato per tre giorni, stamattina la notizia del decesso. Le indagini sono affidate alla polizia locale che ha fatto i rilievi sul posto, ascoltato testimoni per ricostruire la dinamica dell'infortunio e accertare eventuali responsabilità. Sul posto anche i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute che hanno fatto le verifiche sul rispetto delle normative per la sicurezza sui luoghi di lavoro.