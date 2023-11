Sette liceali decorano una parete del Comune

Dodici ore di lavoro per rendere più accogliente e colorata un’ala del municipio. E così sette liceali del Primo Levi, 4 dello scientifico e 3 del classico, hanno decorato una delle pareti interne del palazzo comunale. Nell’ambito del progetto ComunitArte, legato all’ultima edizione della Civil Week, i ragazzi si sono presi simbolicamente cura dell’edificio comunale realizzando un murale, dove sono stati riprodotti tre alberi ispirati alle opere di alcuni grandi autori (Van Gogh, Mondrian e Magritte). A fare capolino tra le piante sarà una finestra (sempre dipinta dai ragazzi nelle prossime settimane), che aprirà uno spiraglio di luce sul corridoio. Così il municipio si è arricchito di uno slancio di creatività under 20 che è stato apprezzato anche dal sindaco Francesco Squeri.

Ad aiutare gli studenti, in presa diretta, è stata l’assessore all’istruzione Valentina Marzani, arte-terapeuta di professione. "Ringrazio i ragazzi per l’entusiasmo con cui hanno lavorato al progetto - ha commentato -. Grazie al loro impegno, una parte del palazzo municipale è diventata più accogliente e colorata. L’opera conserverà memoria della Civil Week, manifestazione corale che in primavera ha coinvolto centinaia di cittadini sandonatesi con tanti eventi promossi da diverse realtà sociali".

A.Z.