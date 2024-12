Settantunenne investita in pieno centro. Attraversava col verde

Grave incidente stradale questo pomeriggio in viale Liguria nel centro cittadino di Rozzano. Una donna di 71 anni, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, è stata travolta da un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 di Milano, la polizia locale e i vigili del fuoco. Grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco e dalla polizia locale è stato possibile estrarre rapidamente da sotto l’auto investitrice la donna. Una volta prestate le prime cure mediche in loco, la vittima è stata trasportata in ambulanza nel luogo dove è stato fatto atterrare l’elisoccorso con il quale è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. In un primo momento le sue condizioni sono apparse critiche, ma si sono poi rivelate per fortuna meno gravi. Sul posto gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente anche se la donna è stata travolta proprio sulle strisce pedonali e, a quanto emerso, mentre attraversava la strada con il semaforo verde. L’investitore, un anziano del posto che era alla guida della sua Renault Clio si è fermato e nonostante fosse sotto choc ha chiamato i soccorsi. Massimiliano Saggese