Franco Carioti trovato morto sui monti svizzeri. Era scomparso da Sesto San Giovanni

Sesto San Giovanni, 6 ottobre 2024 – Dopo giorni di ricerche, è stato trovato oggi senza vita Franco Carioti, il pensionato di 80 anni di Sesto San Giovanni, che martedì si era allontanato da casa per andare a cercare funghi. Aveva avvisato una vicina di casa, ma poi non era più tornato. Così il 3 ottobre i conoscenti, ormai preoccupati, avevano sporto denuncia ai carabinieri, indicando il Varesotto o il Comasco come possibili zone in cui si era diretto.

Divulgando l’appello alle ricerche anche sui social, dove erano state pubblicate sue foto e indicazioni su modello e targa dell’auto, una Seat Ibiza Grigia. La svolta è arrivata questa mattina, quando l’auto è stata trovata parcheggiata a Bosco Meriggio a Lanzo d'Intelvi. Le ricerche si sono concentrate nella zona dell’Alta Valle Intelvi, in prossimità della Sighignola, dove è stato trovato senza vita in una zona impervia, sul versante elvetico. Il recupero è stato fatto dall’elicottero del soccorso svizzero, e Carioti portato all’ospedale di Lugano, a disposizione della magistratura svizzera.