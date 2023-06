Sesto San Giovanni, scovato magazzino della droga in via Leopardi: coppia di pusher in manette

Sesto San Giovanni , 6 giugno 2023 – Avevano messo in piedi un magazzino per depositare, stoccare, dividere in dosi la droga da distribuire poi sulle piazze dello spaccio. Dopo giorni di appostamenti, la squadra investigativa del commissariato di Sesto San Giovanni ha arrestato una coppia di stranieri proprio vicino alla “bottega” di via Leopardi 81.

Il primo a finire in manette è stato un marocchino classe 1970, M. B., residente in Spagna e pluripregiudicato per reati proprio legati agli stupefacenti. L’uomo è stato controllato poco dopo essere sceso dalla sua auto: ben occultati, sotto al sedile posteriore del veicolo, erano stati posizionati 47 panetti di hashish per un peso complessivo di 4,7 chilogrammi. Sempre in auto sono stati sequestrati anche 9,30 grammi di cocaina e 300 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Per depistare i poliziotti, aveva dichiarato di aver parcheggiato a Cinisello Balsamo, in una via che non ricordava: peccato che gli agenti lo avessero visto fare manovra proprio poco prima. Il blitz ha portato all’arresto anche di un complice, che probabilmente stava andando a piazzare al dettaglio il quantitativo di sostanza stupefacente. Si tratta di un egiziano classe 1983, A.D., risultato anche irregolare sul territorio italiano. Gli agenti della polizia lo hanno trovato con un panetto di hashish e altri due pezzetti della stessa sostanza, per un totale di 121,41 grammi di droga. Più pesante il portafoglio dell’egiziano: con sé aveva 1.245 euro, sempre in contanti. Entrambi sono stati processati per direttissima: il marocchino è stato portato al carcere di San Vittore, mentre l’egiziano è stato sottoposto all’obbligo di firma. Un servizio di osservazione in vecchio stile quello portato avanti dai poliziotti della squadra investigativa di Sesto, che per giorni hanno monitorato ingressi, uscite, spostamenti della coppia. I due avevano preso in affitto alcuni locali nel seminterrato di via Leopardi 81 da pochi giorni, con l’obiettivo di farlo diventare un punto di consegna e di partenza della droga.