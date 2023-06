Sesto, sgominata la banda di trafficanti di droga con la passione per la bella vita

Sesto San Giovanni (Milano) – Quindici persone sono state arrestate dai carabinieri tra Cinisello Balsamo, Dalmine, Muggiò, Giussano, Cesano Maderno, Carate Brianza e Alicante per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. I militari hanno eseguito nove misure cautelari in carcere, tre agli arresti domiciliari e tre obblighi di dimora.

I provvedimenti arrivano al termine di un’indagine condotta dal maggio 2020 al dicembre 2022, che ha consentito di scoprire l’esistenza di un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di hashish e marijuana, acquistate ed importante tramite trasporto su gomma, dalla Spagna all’Italia e successivamente rivendute nelle province di Milano, Monza, Bergamo e Cremona.

Un membro dell’organizzazione dalla regione di Alicante, in Spagna, si occupava di gestire i contatti con i fornitori della droga. I militari, inoltre, hanno scoperto l’esistenza di un appartamento in provincia di Milano e di un box auto e un capannone industriale in Brianza, che venivano utilizzati come luoghi di stoccaggio dello stupefacente. Le indagini hanno permesso di ricostruire undici episodi di importazione e trenta cessioni di droga destinata alla vendita al dettaglio.

Sono state arrestate in flagranza di reato 7 persone, presunti appartenenti al sodalizio, e sequestrati 337 chili di marijuana, 7 di hashish e quasi 58 mila euro in contanti. I guadagni dell’attività illecita venivano poi reinvestiti dalla banda per i successivi approvvigionamenti di narcotico e nell’acquisto di immobili, auto e orologi di lusso. Infine, sono stati sequestrati due immobili a Cinisello e a Lissone e due auto dal valore complessivo di 750mila euro.