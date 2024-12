Servono operai in edilizia e operatori pluriservizio

Operaio generico edile, 5 posti. Requisiti: patente B, predisposizione per il lavoro all’esterno e in team, disponibilità a spostarsi con mezzo aziendale sul territorio di Brescia e provincia; Mansioni: manutenzione della rete di teleriscaldamento, acqua, fognature e gas tramite lavori di scavo, posatura tubi, stesura bitume e carico/scarico materiali presso cantieri stradali aperti tutto l’anno; Contratto: tempo determinato full time; Sede di lavoro: Collebeato; inviare Cv completo di firma e autorizzazione al trattamento dei dati ad a.n.s.costruzioni@gmail.com e per conoscenza ad idobrescia@provincia.brescia.it codice 40032. Operatore pluriservizio, 1 posto. Requisiti: disponibilità a lavorare su turni (incluso we, festivi e notturno); automuniti; Mansioni: servizio al cliente, servizio caffetteria, preparazioni piatti caldi e freddi, gestione cassa e sala, allestimento vetrine snack e ristorante, carico/scarico merce; Contratto: part-time misto; Sede di lavoro: Erbusco; Inviare curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali a selezione@autogrill.net e idopalazzolo@provincia.brescia.it codice 40021.