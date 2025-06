Servizi amministrativi. Focus sulle relazioni

Per chi desidera lavorare nei servizi amministrativi, parte a inizio luglio il corso di addetto alla segreteria generale e per studio medico, di 60 ore, che si tiene presso la sede Afolmet a Cernusco sul Naviglio in Strada Padana Superiore 2 b. In aula si parlerà di gestione del centralino telefonico e della segreteria, della redazione di testi amministrativi o commerciali, della gestione dell’archivio documentale aziendale e del protocollo. Competenze essenziali e indispensabili per chi è interessato a lavorare nel settore.

Si terrà anche un focus sulla relazione con il cliente e un approfondimento del ruolo di addetto alla segreteria all’interno di uno studio medico. Per entrambi i corsi, ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore del corso e superato la prova finale, sarà rilasciato l’attestato di competenza.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a sviluppolavoro-milano@afolmet.it