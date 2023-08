Quarto Oggiaro, trova un serpente nel giardino di casa: “Aiuto, è incastrato nella rete” / Il video

Milano – Si è ritrovata un serpente incastrato nella rete del suo giardino a Milano. Attimi di preoccupazione per una signora che vive in zona Quarto Oggiaro, quando ha notato che nella rete da giardinaggio tra le sue piante si agitava un serpente che era rimasto intrappolato.

La chiamata all’Enpa

La donna ha chiamato l’Enpa (Ente nazionale protezione animali) milanese, che dopo averla tranquillizzata, ha mandato sul posto una squadra per recuperare l’animale. Due operatrici sono arrivate sul posto, ma il rettile – un biacco di circa un metro – non “si è dimostrato molto collaborativo – racconta Umberto Di Bonaventura, coordinatore dell’Enpa di Milano – e ha anche morsicato una delle operatrici”.

Operato e liberato

È stata quindi tagliata la rete e prelevato l’animale, per essere portato nella clinica Enpa. Il rettile si era a lungo dimenato nella rete nel tentativo di fuggire ed era quindi ricoperto dai fili di plastica incastrati tra le sue scaglie, che sono stati poi asportati senza conseguenze per il biacco. “Dopo averlo tenuto in osservazione per un po’ per confermare il buono stato di salute dell’animale – dice Di Bonaventura – lo abbiamo liberato in una zona idonea”.

Serpenti milanesi

"Non è una cosa così inusuale – spiega il responsabile di Enpa – trovare dei biacchi a Milano. L’anno scorso, per esempio, ne abbiamo recuperati quattro e tre natrici, l'altro serpente delle nostre zone. Di solito, si aggirano nelle aree verdi. Nel caso della signora di Quarto Oggiaro, la rete in cui è rimasto incastrato confina con un giardino più ampio. Fortunatamente non sono velenosi e bisogna avere solo un po’ di sangue freddo quando ci si ha a che fare”.

I pitoni dimenticati

Per un innocuo biacco ritrovato a Quarto Oggiaro e poi liberato ce ne sono però altri meno innocui che restano in custodia all’Enpa. “Il problema vero – dice ancora Di Bonaventura – sono i serpenti esotici che vengono abbandonati e mai più reclamati. Nel nostro rifugio, per esempio, abbiamo due pitoni reali recuperati a Milano che aspettano ancora qualcuno che li adotti. Uno di loro è con noi da oltre due anni”.